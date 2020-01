Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemittteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn mit einem Beitrag aus dem Landkreis heilbronn

Heilbronn (ots)

Landkreis Heilbronn Untergruppenbach: Traktor umgekippt, 42 jähriger Fahrer leicht verletzt Der Fahrer eines Traktors fuhr mit Anhänger auf der L 1111 von Untergruppenbach-Happenbach in Richtung Unterheinriet. Anschließend bog das Gespann nach rechts in einen Feldweg ein, hierbei kippte der Traktor der Marke Deutz-Fahr nach links um. Das Bein des Fahrers wurde unter dem Traktor eingeklemmt. Durch die Feuerwehr konnte die landwirtschaftliche Zugmaschine angehoben und die Person gerettet werden. Der Verletzte wurde mit dem Rettungwagen in die Klinik eingeliefert.

