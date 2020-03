Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: - Kennzeichen gestohlen - Nach Schleuderpartie in Leitplanke gekracht - Golf beschädigt - Dieseldiebe auf Holzplatz - Baustelle durchwühlt - in unbewohntes Haus eingestiegen -

Dillenburg (ots)

--

Haiger: Kennzeichen gestohlen -

Auf die Nummernschilder eines schwarzen Golf Kombi hatten es Diebe im Laufe des Dienstags (03.03.2020) abgesehen. Zwischen 13.30 Uhr und 22.00 Uhr montierten sie beide Kennzeichen des VW auf dem Parkplatz der Firma Rittal in der Rodenbacher Straße ab. Hinweise zum Verbleib der Nummernschilder "DIL-EC 61" oder zu den Dieben nehmen die Ermittler der Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070 entgegen.

Dillenburg: Schleuderpartie endet in Leitplanke -

Offensichtlich zu flott unterwegs war ein 19-jähriger Haigerer, der mit seinem Astra von der B277 auf die B253 abbiegen wollte. Der Opelfahrer wollte gegen 22.50 Uhr von Haiger kommend in Richtung Kasseler Straße abbiegen. In der Ausfahrt verlor er die Kontrolle über seinen Wagen und krachte in die Leitplanke. Der Unfallfahrer blieb unverletzt. Zur Höhe der Schäden an der Leitplanke und dem Astra können noch keine Angaben gemacht werden.

Dillenburg: Golf beschädigt -

Einen Schaden von rund 800 Euro ließen Unbekannte an einem in der Bismarkstraße geparkten VW zurück. Der silberfarbene Golf Sportsvan stand in Höhe der Hausnummer 50. Die Täter beschädigten den linken vorderen Kotflügel sowie die Motorhaube. Zeugen, die die Täter im Zeitraum vom 28.02.2020 (Freitag), gegen 16.00 Uhr bis zum 29.02.2020 (Samstag), gegen 12.30 Uhr beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (02771) 9070 mit der Dillenburger Polizei in Verbindung zu setzen.

Eschenburg-Hirzenhain: Dieseldiebe am Holzplatz -

Auf dem Platz eines Brennholzhandels im Bereich der Straße "Zum Kohlheim" schlugen in den zurückliegenden Monaten Dieseldiebe zu. Zwischen dem 12.12.2019 und dem 27.02.2020 suchten die Unbekannte das Gelände auf und bohrten ein Loch in den Tank eines Sägespaltautomaten. Sie fingen rund 100 Liter Diesel auf und machten sich aus dem Staub. Ein neuer Tank wird etwa 1.500 Euro kosten. Wann genau die Diebe das Gelände aufsuchten ist derzeit nicht bekannt. Die Polizei Dillenburg bittet Zeugen, die in diesem Zusammenhang Personen oder Fahrzeuge auf dem Holzplatz beobachteten, sich unter Tel.: (02771) 9070 zu melden.

Wetzlar: In Baustelle eingedrungen -

Eine Baustelle im Philosophenweg rückte in der Nacht von Dienstag (03.03.2020) auf Mittwoch (04.03.2020) in den Fokus unbekannter Diebe. Zwischen 18.00 Uhr und 07.30 Uhr drangen sie gewaltsam über die Tiefgarage in den Rohbau ein und griffen sich aus dem Lagerraum einer Baufirma Werkzeuge im Wert von rund 300 Euro. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar: Unbewohntes Haus durchwühlt -

Im Verlauf der letzten sieben Tage durchwühlten Unbekannte ein seit längerem nicht mehr bewohntes Haus in der Helgebachstraße. Sie brachen ein Fenster auf und suchten in sämtlichen Räumen nach Beute. Derzeit steht nicht fest, ob die Täter etwas mitgehen ließen. Zeugen, die die Diebe zwischen dem 26.02.2020 und dem 04.03.2020 beobachteten oder denen in diesem Zusammenhang in der Helgebachstraße Personen oder Fahrzeuge auffielen, werden gebeten sich unter Tel.: (06441) 9180 mit der Wetzlarer Polizei in Verbindung zu setzen.

Guido Rehr, Pressesprecher

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Lahn-Dill

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Hindenburgstr. 21

35683 Dillenburg

Tel.: 02771/907 120

Fax: 0611/327663040



E-Mail: pressestelle-lahn-dill.ppmh@polizei.hessen.de oder

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell