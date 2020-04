Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Vandalismus und Sachbeschädigungen

Mayen (ots)

In der Nacht vom 10. auf 11.04.2020, kam es im Stadtgebiet von Mayen zu mehreren Sachbeschädigungen. Am Schützenplatz wurden in unmittelbarer Nähe der Fiberambulanz Schilder und Mülleimer umgestoßen. In der Bürresheimer Straße wurden bei zwei parkenden Pkw die Scheibenwischer mutwillig beschädigt. In der Wittbende wurden Schilder und Blumentöpfe auf die Straße geworfen. Alle Taten dürften in unmittelbarem Zusammenhang stehen. Zeugen möchten sich bitte bei der Polizei Mayen melden.

