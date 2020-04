Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Flächenbrand in Mayen-Kürrenberg

Mayen (ots)

Am 15.04.2020, gegen 12:00 Uhr, stellten Wanderer, welche sich im Bereich des Hochsimmer (bei Ettringen) befanden, eine Rauchsäule im Waldgebiet zwischen den Mayener Stadtteilen Kürrenberg und Nitztal fest. Sodann wurden Kräfte der Feuerwehr und der Polizei vor Ort entsandt. Die Einsatzkräfte konnten im besagten Waldgebiet eine ca. 200 qm große Fläche feststellen, die im Bodenbereich abgebrannt war. Der Baumbestand, vornehmlich Buche, war nicht in Mitleidenschaft gezogen. Nachdem derzeitigen Ermittlungsstand sprechen die Umstände nicht für eine (vorsätzliche) Brandstiftung. In dem Zusammenhang weist die Polizei jedoch ausdrücklich darauf hin, dass aufgrund der seit Wochen vorherrschenden Trockenheit eine erhöhte Waldbrandgefahr besteht und Personen, welche sich in Waldgebieten aufhalten, diese Gefahr ernst nehmen und sich dementsprechenden verhalten sollten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Mayen

Michels, PHK

Telefon: 02651-801-0

www.polizei.rlp.de/pd.mayen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell