Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Eingangstür einer Fahrschule beschädigt

Borken (ots)

An der Eingangstür einer Fahrschule in Borken machten sich Unbekannte am Samstag gegen circa 22.30 Uhr zu schaffen. Sie schlugen die äußere Verglasung der Tür an der Johann-Walling-Straße ein. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise an das Kriminalkommissariat Borken: Tel. (02861) 9000.

