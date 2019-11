Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel- 4 Autos zerkratzt

Sprockhövel (ots)

Am 31.10.2019 um 21.30 Uhr wurden im Bereich der Friedrichstraße vier Pkw aus einer Personengruppe heraus zerkratzt. Es handelte sich um etwa 7-8 Personen, die in Richtung Hauptstraße gingen und die Fahrzeuge mit einem Gegenstand zerkratzt haben. Wer zum Tatzeitpunkt etwas Auffälliges festgestellt hat oder noch weitere Angaben machen kann, kann sich auf der Polizeiwache in Hattingen unter 02324-9166-6000 melden.

