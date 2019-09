Polizei Paderborn

POL-PB: Zusammenstoß zwischen Motorrad und PKW

Paderborn (ots)

(mh) Bei einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und zwei Motorrädern auf der Friedrichstraße in Paderborn hat sich eine Person schwere und eine Person leichte Verletzungen zugezogen. Eine 71-Jährige war gegen 12 Uhr mit einem Audi vom Westerntor in Richtung Neuhäuser Tor unterwegs. Hinter ihr fuhren ein 75-jähriger Mann auf einem BMW-Motorrad sowie ein 61-jähriger Fahrer eines Motorrads der Marke Yamaha. Auf Höhe der Zufahrt Alte Torgasse wollte die Frau nach links abbiegen, um wieder in Richtung Westerntor zu fahren.

Der Fahrer der BMW konnte ausweichen, der Mann auf der Yamaha kam nicht mehr rechtzeitig zum Stehen. Er berührte zunächst die BMW und stieß dann mit dem Audi zusammen. Dabei wurde er über den Lenker des Motorrads gegen die Heckscheibe des Autos und von dort zurück auf die Straße geschleudert. Ein Krankenwagen brachte ihn in ein Paderborner Krankenhaus. Auch die Fahrerin des Autos wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Während der Bergungsmaßnahmen war die Friedrichstraße in Richtung Neuhäuser Tor für etwa 30 Minuten gesperrt. Der Verkehr konnte schließlich über die angrenzende Bushaltestelle abgeleitet werden. Die Gegenfahrbahn war einspurig befahrbar.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Paderborn

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Telefon: 05251/306-1320

E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de



Außerhalb der Bürozeiten:



Leitstelle Polizei Paderborn

Telefon: 05251/ 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell