Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Südlohn - Pedelec entwendet

Südlohn (ots)

Ein Pedelec im Wert von circa 2.000 Euro entwendeten Unbekannte in der Zeit von Donnerstag. 16.00 Uhr, bis Samstag, 11.10 Uhr in Südlohn. Das rote Elektrofahrrad der Marke Velo de Ville, Modell CEB 400, war auf der Kirchstraße abgestellt. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

