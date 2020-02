Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen - Stroh auf Anhänger fängt Feuer

Velen (ots)

In Brand geraten ist am Samstagmittag gegen 13.00 Uhr das Stroh eines Anhängers in Velen. Ein 53-jähriger hatte das Stroh mit seinem Pkw samt Anhänger auf der Weseker Straße in Richtung Velen transportiert, als es plötzlich in Flammen aufging. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Ramsdorf konnten das Feuer löschen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro. Die Brandursache ist bislang nicht bekannt.

