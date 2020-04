Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Versuchter Wohnungseinbruch Faid

Polizei Cochem (ots)

Ein unbekannter Täter versuchte im Zeitraum vom 14.04. bis 17.04.20 mit einem Schraubendreher die Terrassentür eines Wohnhauses in der Unterstraße in Faid aufzubrechen. Da es sich um eine hochwertige, recht einbruchssichere Tür handelte, gelang dies nicht. Wer hat im Bereich der Unterstraße in diesem Zeitraum verdächtige Personen / Fahrzeuge beobachtet?

