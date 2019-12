Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Wohnungseinbruchsdiebstahl in drei Fällen - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Auf der Kempener Platte schoben in der Zeit vom 06.12.2019, 18:45 Uhr bis zum 07.12.2019, 01:00 Uhr, unbekannte Täter die Jalousien einer Terrassentür eines Einfamilienhauses hoch und gelangten über die rückwärtige Seite in das Objekt. Im weiteren Verlauf durchwühlten sie sämtliche Räumlichkeiten. Die Täter konnten unerkannt flüchten.

Am gestrigen Tag (06.12.2019) gelangten unbekannte Täter in der Zeit von 16:30 Uhr bis 21:00 Uhr über die rückwertige Terrassentür in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses auf dem Weeserweg. In der Wohnung durchwühlten die Täter die Wohnung und entwendeten eine Schmuckkassette. Anschließend flüchteten die Täter unerkannt von der Tatörtlichkeit.

Am gestrigen Freitag (06.12.2019), in der Zeit von 12:30 Uhr bis 15:00 Uhr, hebelten unbekannte Täter eine Holztüre eines Einfamilienhauses auf der Bischofstraße auf. Sie durchwühlten das Haus und entwendeten Bargeld und Schmuck.Auch hier konnten die Täter unerkannt flüchten.

Schützen Sie Ihre Wohnung oder Ihr Haus! Schieben Sie den Tätern einen Riegel vor! Das Kriminalkommissariat Kriminalprävention und Opferschutz berät Sie kostenlos und neutral. Für Hinweise wenden Sie sich bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de.

