Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Kempener Feld/Baakeshof: Dank Zeugenhinweisen - Unfallflucht geklärt

Krefeld (ots)

Die Polizei hat am gestrigen Donnerstag (5. Dezember 2019) dank zweier Zeuginnen einen Autofahrer ermittelt, der zuvor einen Unfall verursacht hatte und geflüchtet war.

Gegen 19:35 Uhr beobachteten zwei Frauen (39 und 28 Jahre) auf einem Parkplatz an der Mevissenstraße einen Seat-Fahrer, der beim Ausparken ein Auto mit seinem Heck beschädigte. Er stieg aus, schaute sich beide Fahrzeuge an und fuhr dann in Richtung Ausfahrt.

Dort sprachen die beiden Frauen ihn an. Nachdem sie ihn aufforderten, die Polizei zu informieren, behauptete er, dass an dem Auto kein Schaden sei. Anschließend fuhr er davon. Die beiden Frauen notierten das Kennzeichen und verständigten die Polizei.

Beamte konnten den Fahrer, einen 64-jährigen Griechen, an seiner Wohnanschrift antreffen. An seinem Fahrzeug fanden sie frische Unfallspuren. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.(905)

