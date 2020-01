Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Bauschutt auf der A5 verloren - drei beschädigte Fahrzeuge und Vollsperrung - Wer ist schuld?

Friedberg (ots)

Autobahn 5: Schäden an zwei Sattelzügen und einem PKW entstanden am Mittwochabend bei einem Unfall bei Butzbach. Die Autobahn musste vorübergehend voll gesperrt werden. Ein Verkehrsteilnehmer verlor Bauschutt auf der Fahrbahn und fuhr einfach weiter. Die Autobahnpolizei sucht Zeugen.

Gegen 22.10 Uhr am Mittwochabend meldeten sich Verkehrsteilnehmer bei der Polizei und berichteten von Beschädigungen an ihren Fahrzeugen. Es stellte sich heraus, dass in Fahrtrichtung Kassel ein Verkehrsteilnehmer Bauschutt auf der Fahrbahn verloren hatte. Verteilt über alle drei Fahrbahnen lag dieser bei Butzbach auf der Autobahn. Ein Sattelzug riss sich an den verlorenen Teilen den Tank auf, was zu einer langen Ölspur führte. Ein anderer Fahrer beschädigte sich zwei Reifen seines Sattelzuges und drei Reifen seines Aufliegers und blieb daher liegen. Auch ein Autofahrer musste mit defekten Reifen eine Zwangspause einlegen.

Die Autobahn musste aufgrund der Teile auf der Fahrbahn und wegen der notwendigen Reinigungs- und Bergungsarbeiten bis 22.50 Uhr voll gesperrt werden. Feuerwehr, Autobahnmeisterei und die Wasserschutzbehörde kamen zum Einsatz. Noch bis 04 Uhr blieb die Fahrbahn teilweise gesperrt. Erst danach konnten wieder alle Fahrspuren freigegeben werden.

Die Autobahnpolizei Mittelhessen, Tel. 06033-7043-5010, bittet um Hinweise. Wer verlor den Bauschutt auf der A5 bei Butzbach in Fahrtrichtung Kassel? Bisherige Aussagen von Verkehrsteilnehmern lassen darauf schließen, dass möglicherweise ein großes Stück verloren wurde, welches durch das Überfahren weiterer Verkehrsteilnehmer in kleinere Stücke zerlegt wurde.

