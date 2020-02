Polizei Bonn

POL-BN: Zivilfahnder nahmen verurteilten Wohnungseinbrecher fest

Bonn (ots)

Beamte des zivilen Einsatztrupps der Bonner Polizei haben am Dienstagabend in Bonn-Endenich einen gesuchten Wohnungseinbrecher festgenommen. Der 35-Jährige, gegen den ein Haftbefehl vorlag, stand um 21:40 Uhr an einer Bushaltestelle an der Endenicher Straße. Auf ihrer Streifenfahrt erkannten die Zivilfahnder den 35-jährigen Bonner. Er wurde widerstandslos festgenommen und in das Polizeigewahrsam gebracht. Heute Vormittag wird er in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Dort tritt er eine Freiheitsstrafe von 443 Tagen an.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bonn

Pressestelle



Telefon: 0228 - 1510-21 bis 23

Fax: 0228-151202

https://bonn.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell