Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC)(GP)(UL) Region - Einbrecher auf Beutesuche

Geld und Wertsachen fanden Einbrecher in den vergangenen Tagen.

Ulm (ots)

(BC) In Achstetten brach jemand in der Nacht zum Mittwoch einen Schuppen auf der Gemarkung Holzfurt auf. Ob daraus überhaupt etwas gestohlen wurde, steht in diesem Fall noch nicht fest. In der Nachbarschaft wurden zwei weitere Schuppen aufgebrochen berichtet die Polizei. Aus einem Fehlen seither ein Notstromaggregat und Elektrowerkzeug, aus dem anderen offenbar nichts. In Schwendi hatten Unbekannte seit dem Wochenende versucht, in eine Schule in der Hauptstraße einzubrechen. Sie scheiterten aber am stabilen Fenster.

(GP) In Geislingen hebelte in der Nacht zum Donnerstag ein Unbekannter das Fenster zu einem Kindergarten in der Bleichstraße auf. Er durchsuchte die Räume und mehrere Schränke. Lediglich etwas Geld fiel dem Einbrecher in die Hände.

(UL) Gleich drei Gebäude in Erbach waren Ziel von Einbrechern in den vergangenen Tagen. In der Nacht zum Donnerstag schnitten Unbekannte einen Zaun an der Benzstraße auf. Am Gebäude hebelten sie ein Fenster auf und kletterten hinein. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei erbeuteten die Unbekannte verschiedene Maschinen. Genaueres steht bislang nicht fest. In derselben Nacht schlichen sich Diebe auch auf ein Gelände an der Donaustetter Straße. Am Firmengebäude brachen sie verschiedene Türen auf. Auch einen Container öffneten sie gewaltsam, so die Polizei. Dem Anschein nach fielen den Einbrechern lediglich eine Astschere und wenige Münzen in die Hände. Über das Wochenende waren Diebe auch auf einem Grundstück an der Daimlerstraße. Sie verschafften sich Zugang zu einer Werkstatt, aus der sie zwei Schrauber stahlen. Im benachbarten Wohnhaus erbeuteten die Unbekannten zwei Telefone und einen Router.

In allen Fällen ermittelt jetzt die Polizei. Die Ermittler raten, über Nacht und freie Tage keine Wertsachen in Firmen zurückzulassen. Tipps zu Schutz gegen Einbruch und Diebstahl gibt die Polizei auch in Internet unter www.k-einbruch.de.

+++++++ 0409758 0409756 0407147 0411000 0419126 0410119 0413415

Wolfgang Jürgens, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell