Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Autofahrer mit 2,4 Promille flüchtet nach Unfall und bleibt mit demoliertem Wagen liegen

Kassel (ots)

Vellmar (Landkreis Kassel):

Die Rauschfahrt eines 32-jährigen Fordfahrers endete am gestrigen Dienstagabend in Vellmar mit einem Unfall, bei dem ein Gesamtschaden von rund 8.000 Euro entstand. Der Mann war offenbar wegen seiner Alkoholisierung mit seinem Auto in die Seite eines geparkten Volvos gekracht und zunächst geflüchtet. Unter Beobachtung eines Zeugens blieb der demolierte Wagen etwa 100 Meter weiter liegen und der 32-Jährige konnte durch eine hinzugeeilte Streife der Polizei festgenommen werden. Der Fordfahrer aus Kassel muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Verkehrsunfallflucht verantworten.

Wie die aufnehmenden Beamten des Polizeireviers Nord berichten, hatte sich der Unfall in der Obervellmarschen Straße, nahe des Steinstücker Wegs, gegen 21:35 Uhr ereignet. Nach bisherigen Erkenntnissen war der 32 Jahre alte Fahrer mit dem Ford in Richtung Brüder-Grimm-Straße unterwegs, als er in den Volvo krachte, der am Straßenrand abgestellt war. Der bei der Flucht liegengebliebene Wagen war nicht mehr fahrbereit, während an dem geparkten Auto ein Schaden in Höhe von rund 7.000 Euro entstand. Ein Atemalkoholtest bei dem Festgenommenen ergab einen Wert von 2,4 Promille, weshalb er die Polizisten auf das Revier begleiten und sich einer Blutprobe unterziehen musste. Dort beschlagnahmten die Beamten seinen Führerschein und stellen auch den Autoschlüssel vorsorglich sicher. Die Ermittlungen gegen den 32-Jährigen dauern an.

