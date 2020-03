Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Gruppe Jugendlicher überfällt zwei Zwölfjährige: Zeugen in Kaufungen gesucht

Kassel (ots)

Kaufungen (Landkreis Kassel):

Zwei Zwölfjährige wurden am gestrigen Dienstagabend in Kaufungen Opfer eines Raubüberfalls durch eine unbekannte Gruppe Jugendlicher. Einer der Täter hatte den beiden Kinder eine Pistole vorgehalten und damit gedroht, während die Herausgabe von Geld und Handys gefordert wurde. Da die Zwölfjährigen beides nicht dabeihatten, flüchteten die jugendlichen Räuber schließlich mit den beiden Kickrollern der Opfer. Die für Raubdelikte zuständigen Ermittler des Kommissariats 35 der Kasseler Kripo suchen Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Überfall gemacht haben oder Hinweise auf die Täter geben können.

Wie die aufnehmenden Beamten des Kasseler Kriminaldauerdienstes berichten, hatten sich die beiden Kinder aus Kaufungen gegen 18 Uhr mit ihren Rollern auf dem Schulhof in der Friedrich-Ebert-Straße aufgehalten. Bei der acht bis zehnköpfigen Tätergruppe, die sie überfallen hatte, soll auch ein Mädchen gewesen sein, die ein südländisches Erscheinungsbild hatte. Die anderen Jugendlichen waren männlich und etwa 14 bis 18 Jahre alt, so die beiden Zwölfjährigen. Mit den erbeuteten Kickrollern ergriffen die Räuber die Flucht in Richtung Uhlandstraße. Die durch den Hausmeister der Schule alarmierte Polizei leitete sofort eine Fahndung mit mehreren Streifen nach den Tätern ein. Diese verlief allerdings erfolglos.

Zeugen, die den Ermittlern des K 35 Hinweise geben können, melden sich bitte unter Tel.: 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

