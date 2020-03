Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Streit zwischen Golffahrern eskaliert: Unfallfluchtgruppe sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Mitte:

Ein Streit zwischen zwei Golffahrern auf der Wilhelmshöher Allee endete am Montagmorgen der vergangenen Woche (24.02.2020) mit einem Unfall, bei dem ein Golf von der Straße abkam und gegen einen Baum sowie drei Glascontainer krachte. Der 39-jährige Fahrer dieses Wagens gab später bei der Unfallaufnahme an, dass der andere Fahrer zuvor versucht haben soll, ihn von der Straße abzudrängen. Zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam es nicht. Nach dem Unfall flüchtete der andere Wagen, bei dem es sich um einen roten VW Golf gehandelt haben soll, in die Hermannstraße. Die Beamten der Verkehrsunfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei sind mit den weiteren Ermittlungen betraut. Zur Aufklärung des Falls erhoffen sie sich durch eine Veröffentlichung, Hinweise auf den roten Golf oder den Fahrer zu erhalten.

Wie die zur Unfallstelle gerufene Streife des Polizeireviers Mitte berichtet, hatte sich der Unfall gegen 09:20 Uhr ereignet. Der 39-jährige Golffahrer aus Niestetal schilderte den Polizisten, dass er zunächst hinter dem anderen VW auf der Wilhelmshöher Allee in Richtung stadtauswärts unterwegs war, als dieser plötzlich stark gebremst habe. Der 39-Jährige konnte einen Auffahrunfall zwar verhindern, wollte aber den anderen Autofahrer an der nächsten roten Ampel wegen des Bremsens aus für ihn nicht ersichtlichen Gründen zur Rede stellen. Im weiteren Verlauf des daraus entstandenen Streits soll der unbekannte Golffahrer, als er rechts neben dem Niestetaler fuhr, versucht haben, ihn nach links in eine Straßenbahnhaltestelle abzudrängen. An der Einmündung zur Hermannstraße verlor er beim Ausweichen die Kontrolle über sein Auto und kam nach rechts von der Straße ab, während der rote VW mit quietschenden Reifen nach rechts abbog, so der 39-Jährige. An dem Golf des Niestetalers entstanden Beschädigungen in Höhe von rund 1.500 Euro. Während die Glascontainer durch den Zusammenstoß nicht beschädigt wurden, beziffern die aufnehmenden Polizisten den Schaden an dem entwurzelten Baum auf etwa 1.000 Euro. Der Fahrer des geflüchteten roten VW Golf, dessen Kennzeichen nicht bekannt ist, soll 40 bis 50 Jahre alt gewesen sein und eine Stirnglatze gehabt haben.

Zeugen, die den Ermittlern der Verkehrsunfallfluchtgruppe Hinweise geben können oder das Geschehnis beobachtet haben, melden sich bitte bei der Kasseler Polizei unter Tel.: 0561-9100.

