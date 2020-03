Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Einbrecher nutzt gekipptes Fenster und steigt über Leiter ein: Zeugen gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Kirchditmold:

Ein während seiner kurzen Abwesenheit gekipptes Fenster wurde am gestrigen Montagabend dem Bewohner eines Mehrfamilienhauses im Kasseler Stadtteil Kirchditmold zum Verhängnis. Ein bislang unbekannter Täter hatte die Gelegenheit ausgenutzt, indem er über eine Leiter in die Wohnung eingestiegen war. Dort hebelte der Unbekannte einen Tresor auf und erbeutete Bargeld. Die Ermittler des für Einbrüche zuständigen Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo suchen nun nach Zeugen, die Hinweise geben können.

Wie die am Tatort eingesetzten Beamten des Kasseler Kriminaldauerdienstes berichten, war der Bewohner gegen 21 Uhr heimgekehrt und hatte den Einbruch in der Wurmbergstraße, nahe des Kaupertwegs, festgestellt. Während seiner eineinhalbstündigen Abwesenheit hatte der Täter eine Leiter an das Haus gestellt, um das gekippte Fenster zu erreichen und gewaltsam zu öffnen. Anschließend durchsuchte der Unbekannte alle Räume der Erdgeschosswohnung nach Wertsachen. Mit seiner Beute flüchtete der Einbrecher letztlich in unbekannte Richtung.

Zeugen, die zur fraglichen Zeit in der Wurmbergstraße oder umliegenden Straßen verdächtige Personen beobachtet haben oder den Ermittlern des K 21/22 Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel.: 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

