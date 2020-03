Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: BAB 7, Gemarkung Staufenberg: Tödlicher Verkehrsunfall auf der BAB 7

Kassel (ots)

Am Montag, 02.03.2020, 17:22 Uhr, ereignete sich auf der BAB 7, Gemarkung Staufenberg, zwischen der AS Hann.-Münden/Lutterberg und der AS Kassel-Nord, Fahrtrichtung Süden, ein tödlicher Verkehrsunfall. Aufgrund eines Rückstaus standen ein Lastzug mit Anhänger (Fahrer eine 46-jährige männliche Person aus Tschechien - unverletzt) und ein Sattelzug mit Auflieger (Fahrer eine 58-jährige männliche Person aus Polen - leicht verletzt) auf dem rechten von drei Fahrstreifen in Fahrtrichtung Süden. Der 60-jährige männliche, rumänische Fahrer eines weiteren Sattelzuges mit Auflieger bemerkte die bereits stehenden Fahrzeuge offensichtlich zu spät und fuhr auf diese auf. Der 60-jährige Fahrer wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und verstarb noch an der Unfallstelle. Die BAB 7 ist im Bereich der Unfallstelle noch immer voll gesperrt, da die Bergungsarbeiten noch andauern. Es besteht momentan ein Rückstau von ca. 7 Kilometern. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 500.000,- Euro. Zur genauen Klärung der Unfallursache wurde ein Gutachter hinzugezogen. Die Beamten der zuständigen Polizeiautobahnstation Baunatal befinden sich noch an der Unfallstelle und haben erste Ermittlungen aufgenommen.

