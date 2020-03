Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Ölwanne an manipuliertem Gullydeckel aufgerissen: Zeugen in Harleshausen gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Harleshausen:

Ein absichtlich manipulierter Gullydeckel sorgte in der Nacht zum vergangenen Samstag in Kassel-Harleshausen für eine aufgerissene Ölwanne an einem VW Caddy. Neben dem entstandenen Schaden von rund 1.500 Euro war eine professionelle Reinigung der Fahrbahn durch eine Firma erforderlich, damit das ausgelaufene Öl nicht in die Kanalisation gelangte. Die weiteren Ermittlungen wegen des Unfalls und des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr führen Beamten der Kasseler Polizei. Sie suchen Zeugen, die Hinweise zu dem Geschehnis geben können.

Wie die zur Unfallstelle im Kuckucksweg gerufene Streife des Reviers Süd-West berichtet, war es in der Nacht gegen 3 Uhr zu dem Unfall gekommen. Nach ersten Ermittlungen der Polizisten hatte ein Unbekannter den Deckel eines Gullys, der sich mitten auf der Straße in Höhe der Hausnummer 30 befindet, herausgehoben, anschließend aus unbekannten Gründen einen Sack Rindenmulch in den Schacht gelegt und dann den Deckel wieder aufgesetzt. Der VW-Fahrer hatte den herausragenden Deckel in die Dunkelheit nicht gesehen und sich beim Überfahren die Ölwanne seines Wagens aufgerissen. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste von einem Abschleppunternehmen geborgen werden. Wann genau der Täter das Hindernis bereitete, ist bislang nicht bekannt.

Zeugen, die verdächtigen Beobachtungen in der Nähe des Kuckuckswegs gemacht haben oder den Ermittlern Hinweise auf den unbekannten Täter geben können, melden sich bitte bei der Polizei Kassel unter Tel: 0561-9100.

