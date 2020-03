Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Zwei BMW in Kassel gestohlen: Polizei sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel: Gleich zwei Besitzer von BMW aus Kassel meldeten sich am gestrigen Sonntag bei der Polizei und zeigten den Diebstahl ihrer Autos an. Sowohl im Stadtteil Rothenditmold als auch in Wolfsanger hatten die Autodiebe zugeschlagen. Dabei entwendeten die Täter einen BMW M6 im Wert von rund 60.000 Euro und einen schwarzes BMW 650i Cabriolet im Wert von ca. 20.000 Euro. Die Ermittler des für Kraftfahrzeugdiebstähle zuständigen Kommissariats 21/22 der Kassler Kripo schließen nicht aus, dass beide Taten auf das Konto ein und derselben Tätergruppe gehen und suchen nun nach Zeugen.

Der Diebstahl des schwarzen M 6 mit den amtlichen Kennzeichen ESW-PV 221, der in der Zierenberger Straße in Rothenditmold abgestellt war, ereignete sich zwischen Samstagabend, 23:30 Uhr, und Sonntagnachmittag, 13:20 Uhr. Das 6er BMW Cabrio mit dem Kennzeichen KS-JF 1511 war in der Fuldatalstraße in Wolfsanger gestohlen worden. In diesem Fall lässt sich die Tatzeit zwar nicht näher eingrenzen, abgestellt wurde der Wagen am 19. Februar, dennoch vermuten die Ermittler einen Zusammenhang beider Diebstähle und eine in der Nacht zum Sonntag liegende Tatzeit. Wann genau sich beide Autodiebstähle ereigneten und wie die Täter dabei vorgingen, ist derzeit noch unklar. Die am Sonntag eingeleitete Fahndung nach beiden Wagen brachte bislang keine Hinweise auf den Verbleib der beiden BMW.

Zeugen, die am Wochenende im Bereich eines Tatorts möglicherweise Verdächtiges beobachtet haben und den Ermittlern des K 21/22 Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei.

