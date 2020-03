Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Folgemeldung zum tödlichen Unfall auf der A 7: Vollsperrung aufgehoben

Kassel (ots)

(Beachten Sie bitte auch unsere gestern, um 22:48 Uhr, unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/4535787 veröffentlichte Pressemitteilung zu dem tödlichen Unfall.)

Autobahn 7: Die Vollsperrung der A 7 zwischen den Anschlussstellen Hann. Münden-Lutterberg und Kassel-Nord in Fahrtrichtung Süden konnte gegen 14.20 Uhr aufgehoben werden. Aktuell läuft der Verkehr wieder auf zwei der drei Fahrstreifen. Nach dem tödlichen Lkw-Unfall am gestrigen Montagabend, um kurz nach 17 Uhr, war die Fahrbahn in Richtung Süden voll gesperrt worden. Insbesondere die aufwendigen Reinigungsarbeiten an der Unfallstelle nahmen sehr viel Zeit in Anspruch, da aus einem der beschädigten Lkw, der verschiedene Haushaltsreinigungsmittel geladen hatte, mehrere dieser Mittel austraten und die Fahrbahn verschmutzten.

