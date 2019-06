Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Wir schicken Sie nicht unvorbereitet in den Urlaub: Kostenloser Service-Check des Polizeipräsidiums Osthessen für Wohnmobile und Wohnanhänger

Bad Hersfeld (ots)

Wir schicken Sie nicht unvorbereitet in den Urlaub: Kostenloser Service-Check des Polizeipräsidiums Osthessen für Wohnmobile und Wohnanhänger

BAD HERSFELD / OSTHESSEN - Wer mit dem Wohnwagen oder Wohnmobil in den Urlaub fährt sollte gründlich überlegen, was für die Reisedauer an Gepäck/Zubehör tatsächlich benötigt wird. Schnell sind die Staumöglichkeiten erschöpft und die Zuladung überschritten. Fehlerhafte Beladung und Überladung wirken sich auf das Fahrverhalten des Fahrzeugs aus und sind oft ursächlich für schwere Verkehrsunfälle. Stellt die Polizei bei einer Verkehrskontrolle eine Überladung fest, wird nicht nur ein Bußgeldverfahren eingeleitet. Überschüssiges Gepäck muss dann an Ort und Stelle entladen werden, um die Reise fortsetzen zu können.

Damit aus dem Traumurlaub kein Alptraum wird, bietet das Polizeipräsidium Osthessen den Fahrern von Wohnmobilen und Wohnanhängern am kommenden Dienstag und Mittwoch, 25./26. Juni 2019, jeweils von 13 bis 17 Uhr, erneut einen besonderen Service an:

Auf dem Gelände des Caravan Center Matzke in Niederaula (Im Seckenbiegen 1) werden Wohnmobile und Wohnanhänger durch Beamtinnen und Beamte der Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld kostenlos gewogen. Zudem geben die Spezialisten des Caravan Centers nützliche Hinweise und Sicherheitstipps rund um das Thema.

Dominik Möller, Pressesprecher, Tel.: 0661 / 105-1011

