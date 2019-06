Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Ladendieb geflüchtet, Glasscheibe beschädigt, Außenspiegel abgetreten, Lack zerkratzt

Vogelsberg (ots)

Medieninformation vom 21.06.2019

Ladendieb geflüchtet Lauterbach - Ein unbekannter Ladendieb entwendete am Freitag (14.6.), gegen 14:55 Uhr, im LIDL-Markt in der Umgehungsstraße zehn Bierdosen aus dem Regal und steckte seine Beute in einen Rucksack. Eine Angestellte beobachtete ihn dabei und forderte ihn im Bereich der Kassen auf, die Tasche zu öffnen. Beim Versuch den Täter am Verlassen des Geschäftes zu hindern, ließ er den Rucksack fallen und flüchtete in nicht bekannter Richtung davon. Der Verdächtige soll etwa 1,80 Meter groß gewesen sein. Er hat eine dunkle Hautfarbe, trug Rastalocken und hatte eine schlanke Figur. Bekleidet war er mit einer grünen Stoffhose, einem weißen T-Shirt und einer schwarz/roten Trainingsjacke. Hinweise zu der Straftat erbittet die Polizeistation Lauterbach unter der Rufnummer (0 66 41) 97 10 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache.

Glasscheibe beschädigt Alsfeld - Auf dem Gelände der Albert-Schweizer-Schule in Alsfeld beschädigten unbekannte Täter am Pfingstwochenende eine Glasscheibe und eine Kellertür. Sie hinterließen zudem auf dem Schulgelände jede Menge geleerte Bierdosen und Spirituosenflaschen. Über die Höhe des entstandenen Sachschadens können derzeit keine Angaben gemacht werden. Hinweise zu der Straftat erbittet die Polizeistation Alsfeld unter der Rufnummer (0 66 31) 97 40 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache.

Außenspiegel abgetreten Alsfeld/Altenburg - An einem grauen Hyundai traten unbekannte Täter am Donnerstag (20.6.), zwischen 0:30 Uhr und 10 Uhr, in der Schloßbergbstraße im Alsfelder Stadtteil Altenburg einen Außenspiegel ab. Der entstandene Sachschaden beträgt rund 150 Euro. Hinweise zu der Straftat erbittet die Polizeistation Alsfeld unter der Rufnummer (0 66 31) 97 40 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache.

Lack zerkratzt Lauterbach - Wie der Polizei erst jetzt bekannt wurde, zerkratzten am 12. Juni (Mittwoch) unbekannte Täter auf dem Parkplatz des Hercules-Baumarktes den Lack eines schwarzen Audi-Avant-A4. Es entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro. Hinweise zu der Straftat erbittet die Polizeistation Lauterbach unter der Rufnummer (0 66 41) 97 10 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache.

