POL-GF: Verkehrsunfall mit tödlich verletztem Radfahrer

Weißes Moor (ots) - Am 08.07.2018, in den fürhen Nachmittagsstunden, kam es auf der Kreisstraße 29 zwischen Weißes Moor und Stüde zu einem schweren Verkehrsunfall mit einem tödlich verletzten Radfahrer. Ein 33-jähriger aus dem Raum Wolfsburg befuhr mit seinem Pkw Mazda die K29 in Fahrtrichtung Weißes Moor. In gleicher Richtung befuhr ein 62-jähriger aus dem Raum Braunschweig die Kreisstraße mit seinem Fahrrad. Ein gesonderter Radweg existiert in diesem Bereich nicht. Der Pkw Fahrer übersah beim Heranfahren den Radfahrer am rechten Fahrbahnrand und fuhr auf diesen auf. Der Radfahrer fiel durch die Kollision vom Fahrrad auf den Pkw und anschließend in den Seitenraum und kam dort zum Liegen. Durch den Pkw-Führer, Ersthelfer und die alarmierten Rettungskräfte wurden unverzüglich Wiederbelebungsmaßnahmen ergriffen, leider erfolglos. Der Radfahrer erlag seinen Verletzungen noch an der Unafllstelle. Die Unfallstelle wurde während der Unfallaufnahme für etwa zwei Stunden voll gesperrt.

