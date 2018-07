POL-GF: Schwerer Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich B4/B244/L282

Großer Kain (ots) - Am Samstag den 07.07.2018 kam es gegen 17:15 Uhr zu einem schwereren Verkehrsunfall mit einer verletzten Kradfahrerein. Ein 66-jährige Celler befuhr mit seinem Audi die L282 aus Steinhorst kommend in Richtung Hankensbüttel. An der Ampelkreuzung Großer Kain wollte er links auf die B4 in Fahrtrichtun Uelzen abbiegen. Seine Lichtzeichenanlage zeigte auf "Grün", weshalb er in die Kreuzung einfuhr. Beim Abbiegen übersah er dann die entgegenkommende, in Richtung Steinhorst fahrende 20-jährige Kradfahrerein aus Hankensbüttel. Diese kollidierte mit der Front des Pkw, fiel auf die Windschutzscheibe und anschließend auf die Fahrbahn. Dort wurde sie durch den Verursacher, Ersthelfer und die hinzukommenden Einsatzkräfte versorgt und anschließend ins Klinikum nach Braunschweig verbracht. Aufgrund der schwereren Verletzungen und der ärztlichen Versorgung konnte die Kradfahrerein am Unfallort nicht zum Hergang befragt werden. Der Unfallverursacher blieb unverletzt. Beider Fahrzeuge sind nicht mehr fahrbereit und müssen abgeschleppt werden. Die B4 war für etwa 30 Minuten voll gesperrt.

