POL-GF: Brand in Torfmühle Westerbeck

Westerbeck (ots) - In den frühen Nachmittagsstunden des 03.07.2018 kam es in der Torfmühle des Humuswerks der Firma Euflor in Westerbeck zu einem Brand. Nach jetzigem Stand der Ermittlungen kam es durch einen technischen Defekt in der Brechanlage zu einer Verpuffung, welche den Torf in Brand setzte. Bei diesem Brand entstand weder Personen- noch Gebäudeschadebn. Zum Zeitpunkt des Brandes hat sich niemand im Gebäude befunden, ein Mitarbeiter wurde auf den Qualm aufmerksam und verständigte die Feuerwehr. In welchem Ausmaß die Geräte in Mitleidenschaft gezogen wurden, ist derzeit noch nicht bekannt. Eine interne Prüfung hierzu findet ebenfalls statt.

