POL-GF: Erhöhte Verkehrsüberwachung im Bereich Zweirad

Gifhorn (ots) - Aufgrund des schönen Wetters und des durchaus verbesserten Umwelbewusstseins steigen immer mehr Bürger auf das Zwirad um. Dies wird seitens der Polizei in vollem Umfang unterstützt, befreit die Radler aber nicht von der Einhaltung der Straßenverkehrsordnung! Insbesondere zum eigenen Schutz, denn Radfahrer gelten immer noch als die gefährdetste Personengruppe im Straßenverkehr. Es kommt immer mal wieder zu Verkehrsunfällen mit Beteiligung von Zweirädern, was in der Regel mit Verletzungen des Radfahrers einherget. Diese Unfälle sollen gemindert, wenn nicht sogar ganz verhindert werden. Die Unfallstatistik zeigt, dass im Stadgebiet Gifhorn u.a. der Calberlaher Damm als Unfallhäufungsstelle gilt. Seit 2016 kam es dort vermehrt zu Unfällen mit der Beteiligung von Radfahrern. Hierbei sind das Fahren in entgegengesetzter Richtung und das Nichtbeachten der die Vorfahrt regelnden Zeichen häufigste Ursachen für Unfälle. Durch mobile und stationäre Verkehrsüberwachungen erfolgte im 1. Quartal 2018 eine Sensibilisierung der Fahrradfahrer. Es wurde explizites Fehlverhalten aufgezeigt, auf wesentliche Verhaltensvorschriften verwiesen und mögliche entsprechende Folgen erläutert.

Insbesondere wurde Kindern und Jugendlichen regelgerechtes Verhalten im Straßenverkehr durch erzieherische Gespräche Nahe gebracht. Festzustellen ist leider, dass ein Gefahrenbewusstsein bei vielen Verkehrsteilnehmern nicht vorhanden ist.

Im zweiten Quartal 2018 wurde neben der Durchführung von erzieherischen Gesprächen das Augenmerk auf die konsequente Ahndung des Fehlverhaltens von Radfahrern gelegt. Fazit dieser Kontrollmaßnahmen ist, das den Betroffenen eine Gefährdung, welche durch ihr eigenes Fehlverhalten hervorgerufen wurde, nicht bewusst war.

Es wurden bis jetzt insgesamt 21 Schwerpunktkontrollen bezüglich des Fehlverhaltens von Radfahrern auf dem Calberlaher Damm durchgeführt, 42 Verkehrsordnungswidrigkeiten dabei geahndet, 17 mündliche Verwarnungen ausgesprochen und 34 erzieherische Gespräche geführt.

An dieser Stelle sei versprochen, dass weitere Kontrollen folgen werden, nicht nur auf dem Calberlaher Damm!!!

