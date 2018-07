POL-GF: Verkehrsunfall mit Verletzten nach Vorfahrtsmissachtung

Wahrenholz (ots) - Am Mittwoch den 04.07.2018, gegen 17:30 Uhr kam es auf der K29 (Holdinghaussraße) zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 56-jähriger Wahrenholzer fährt mit seinem Skoda Yeti aus Richtung Stüde kommend in Richtung Transval. Höhe Weißes Moor will er nach links in die Kanalstraße einbiegen und übersieht dabei den vorfahrtberechtigten, entgegenkommenden VW Polo. Zwischen den beiden Pkw kommt es zum Zusammenstoß. Der 63-jähriger Polofahrer, seine 59-jährige Beifahrerin, beide aus Wittingen, und der Unfallverursacher verletzen sich schwer bei diesem Zusammenstoß. Alle drei Verkehrsteilnehmer werden nach Gifhorn und Wolfsburg ins Klinikum verbracht. Beide Pkw sind nicht mehr fahrbereit und müssen abgeschleppt werden.

