POL-GF: Ungeklärter Unfall in Ummern

Ummern (ots) - Am 05.07.2018, gegen 13:00 Uhr kommt es auf der L284, der Straße Steinberg, in Ummern zu einem Verkehrsunfall mit fünf beteiligten Fahrzeugen. Ein 52-jähriger Wittinger befuhr die L284 in Fahrtrichtung Ummern und kommt aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem VW Passat nach links in den Gegenverkehr. Hier streift er einen entgegenkommenden 57-jährigen Daimlerfahrer aus dem Raum Goslar, die nachfolgende 35-jährige VW Fahrerein aus Wolfsburg und den dahinter fahrenden 63-jährigen Fahrer eines Seat aus Isenbüttel. Der vierte nachfolgende 41-jährige Fahrer einer Sattelzugmaschine aus dem Kreis Nienburg/Weser versuchte noch auszuweichen, touchierte aber ebenfalls den Unfallverursacher, welcher aufgrund dessen in den Seitengraben rutscht und vor einem Baum zum Stehen kommt. Der Unfallverursacher und der Isenbütteler verletzen sich dabei leicht und werden zur weiteren Untersuchung ins Klinikum Celle und Gifhorn verbracht. Nach eigenen Angaben war der Passatfahrer durch ein Tier in seinem Fahrzeug abgelenkt. Die Ermittlungen zur konkreten Unfallursache dauern an.

