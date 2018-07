POL-GF: Seat-Fahrer flüchtet vor der Polizei

Gifhorn (ots) - Am 05.07.2018, geg. 10.45 Uhr erkannte eine Funkstreifenbesatzung auf der Winkeler Straße einen Seat-Fahrer, der in Rtg. Heidlandkreuzung fuhr. Da den Beamten bekannt war das der Fahrer nicht mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, wurde der Pkw verfolgt. Dieser fuhr nun auf der Bundesstraße 4 in nördlicher Richtung. Obwohl sich der Streifenwagen direkt hinter dem Seat befand, fuhr dieser mit einer Geschwindigkeit von ca. 160 km/h. Der Seat wurde dann vom Streifenwagen überholt und wurde mit dem Anhaltesignal zum Folgen aufgefordert. Als die B 4 in Rtg. B 188 verlassen werden sollte nutzte dieses der Seatfahrer und flüchtete weiter auf der B 4. Da der Streifenwagen erst wenden musste und auf Grund des erhöhten Verkehrsaufkommens wurde von einer Verfolgungsfahrt abgesehen. Den eindeutig erkannten 43jährigen Seat-Fahrer erwartet nun ein Strafverfahren wegen fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Gifhorn



Telefon: + 49 (0)5371 / 980-0

Fax: + 49 (0)5371 / 980-150

E-Mail: pressestelle@pi-gf.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell