Polizei Coesfeld

POL-COE: Billerbeck/ Tatverdächtiger nach Tankstellenüberfällen in Haft

Coesfeld (ots)

Einen Ermittlungserfolg konnte die Polizei in Billerbeck erzielen. Ein 29-jähriger Mann aus Billerbeck wurde verdächtigt, am 24.09.2019 und am 02.11.2019 Raubüberfälle aus Tankstellen in Billerbeck begangen zu haben. Bei der Vollstreckung eines richterlichen Durchsuchungsbeschlusses am Mittwoch (04.12.) fanden Polizisten bei ihm die Tatbekleidung und das Tatmesser. Vor dem Haftrichter legte der Mann ein Geständnis ab. Nun erwartet er in Untersuchungshaft den Prozessbeginn. Ob der Verdächtige auch für den Überfall auf die Bäckereifiliale am 22.11.2019 verantwortlich ist, prüfen die Ermittler momentan durch Spurenabgleich. Eine Tatbeteiligung wies der 29-Jährige bislang von sich.

