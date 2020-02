Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Silberner Kleinwagen gesucht

Arnsberg (ots)

Auf der Bruchhausener Straße kam es am Mittwochmittag um 12.50 Uhr zu einem Verkehrsunfall. In Höhe der Lindenstraße kam es zu einem leichten Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Roller. Der Rollerfahrer kam durch den Zusammenstoß zu Fall. Der Wagen fuhr nach der Kollision weiter in Richtung Niedereimerfeld. Es soll sich um einen silbernen Toyota mit dem Kennzeichenfragment HSK-BX gehandelt haben. Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Arnsberg unter der 02932 / 90 200.

