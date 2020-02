Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Diebe festgenommen

Brilon (ots)

Der Ladendetektiv eines Baumarktes in der Möhnestraße rief am Mittwochabend gegen 17.00 Uhr die Polizei. Ein Mann wurde bei einem Ladendiebstahl erwischt und hatte den Detektiv anschließend angegangen, ist aus dem Laden gelaufen und gemeinsam mit einem weiteren Mann in einem Auto geflüchtet. Noch während die Beamten auf dem Weg zum Tatort waren, ist der Mann, ein 49-jähriger Mann aus Georgien, in den Baumarkt zurückgekehrt und wurde vom Ladendetektiv bis zum Eintreffen der Polizisten festgehalten. Der gesuchte Wagen wurde von einem weiteren Streifenwagen bei einem nahegelegenen Autohändler gefunden und kontrolliert. Fahrer war ein 43-jähriger Mann aus Georgien. Im Wagen befand sich Diebesgut aus dem Baumarkt. Beide Männer wurden vorläufig festgenommen. Der 43-Jährige wurde nach den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Der 49-Jährige sitzt zurzeit noch im Polizeigewahrsam.

