Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemeldung der PI Verden/Osterholz vom 02.02.2020

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

Landkreis Verden.

83jähriger flüchtet nach Verkehrsunfall. Oyten. Am Samstag um 13.40 Uhr versuchte der 83-jährige Führer eines Peugeot auf einem Supermarktparkplatz in Oyten auszuparken. Dabei verursachte er einen Sachschaden von ca. 5300 Euro, da er zweimal gegen eine Mercedes C-Klasse stieß, die neben ihm geparkt stand. Im dritten Anlauf gelang dem 83-Jährigen der Ausparkversuch, woraufhin er sich unmittelbar vom Unfallort entfernte. Durch aufmerksame Zeugen konnte die hinzugerufene Polizei den flüchtigen Unfallverursacher ermitteln. Neben der Einleitung des Strafverfahrens wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort wurde eine Überprüfung der Fahreignung des 83-Jährigen durch die Polizei angeregt.

--------------------------------------------

Landkreis Osterholz.

Fahren ohne Fahrerlaubnis. Ritterhude. Seine Eile wurde einem 43 jährigen Osterholzer am Samstagmorgen zum Verhängnis. Als er gegen 07:35 Uhr mit seinem Pkw in Ritterhude in eine Geschwindigkeitskontrolle geriet, wurde festgestellt, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Strafverfahren eingeleitet, ihm wurde die Weiterfahrt untersagt.

Alkoholisiert gefahren. Lilienthal. Bei einer Verkehrskontrolle am späten Samstagabend in Lilienthal wurde festgestellt, dass ein 17-jähriger Lilienthaler alkoholisiert mit einem E-Scooter unterwegs war. Ein Atemalkoholtest ergab 0,52 Promille. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und er muss sich jetzt einem Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren stellen.

Verkehrsunfall mit Verletzten. Lilienthal. Einen leicht verletzten Unfallbeteiligten und ca. 4000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, welcher sich am Samstag gegen 17.45 Uhr auf der Kreisstraße 8 in Lilienthal, Ortsteil Vierhausen, ereignete hat. Eine 56-jährige Bremerin wollte mit ihrem Pkw Opel von der K 8 kommend auf die K 9 in Richtung Osterholz-Scharmbeck abbiegen. Hierbei übersah sie den entgegenkommenden LandRover eines 30-jährigen Lilienthalers. Es kam zum Zusammenstoß, in dessen Verlauf der Lilienthaler leicht verletzt wurde.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Verden / Osterholz

- Wache -



Telefon: 04231/806-212

www.polizei-verden-osterholz.de

www.twitter.com/Polizei_VER_OHZ

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell