Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person

Krefeld (ots)

Am Freitag (24.01.2020) gegen 12:35 Uhr befuhr ein 73 jähriger Krefelder den Dießemer Bruch in Fahrtrichtung Siemesdyk. An der Kreuzung Dießemer Bruch/Untergath mißachtete der 73 Jährige die Rotlicht zeigende Lichtzeichenanlage und stieß mit einem 21 jährigen Krefelder Fahrzeugführer zusammen, der die Straße Untergath in Fahrtrichtung Autobahn befahren wollte. Bei dem Unfall wurde der 73 Jährige schwer verletzt, er wurde einem Krankenhaus zugeführt. Die Straße Untergath wurde zur Unfallaufnahme teilweise gesperrt, der Verkehr wurde durch die Polizei umgeleitet.

