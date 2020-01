Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Tageswohnungseinbrüche - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Am gestrigen Freitag (24.01.2020) gelangten zwischen 13:00 Uhr und 17:00 Uhr Einbrecher über die Terrassentür in eine Wohnung auf der Tannenstraße. Nachdem sie die Räumlichkeiten durchsucht hatten, konnten die Einbrecher unerkannt entkommen.

Ebenso unerkannt blieben die Personen, die am gestrigen Freitag (24.01.2020) in ein Reihenhaus auf der Straße Am Schicksbaum zwischen 10:30 Uhr und 13:30 Uhr eingebrochen sind. Die Täter hebelten die Terrassentüre auf und gelangten so in das Reihenhaus.

Die Polizei Krefeld bittet um sachdienliche Hinweise unter 02151-6340.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Krefeld

Pressestelle

Telefon: 02151 634 1111

oder außerhalb der Bürozeiten: Leitstelle 02151 634 0

www.polizei.nrw.de/krefeld

Besuchen Sie auch unsere facebook-Seite

http://www.facebook.com/Polizei.NRW.KR

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell