Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - schwerer Verkehrsunfall, 2 Kinder schwer verletzt

Dinslaken (ots)

Am Sonntag gegen 18.00 Uhr kam es in Dinslaken Lohberg zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem 2 Kinder schwer verleztzt wurden. Ein 66-jähriger Mann aus Dinslaken befuhr mit seinem PKW die Koksstraße aus Rtg Marktplatz kommend in Fahrtrichtung Kohlenstraße. Kurz vor der Schlepperstraße kam es zum Zusammenstoß mit 2 Kindern, die dort im verkehrsberuhigten Bereich die Fahrbahn querten. Ein 7-jähriges Mädchen aus Wesel und ein 5-jähriger Junge aus Dinslaken wurden schwer verletzt und mit Rettungswagen einem örtlichen Krankenhaus zugeführt, wo sie stationär behandelt werden. Eine Lebensgefahr konnte ausgeschlossen werden. Bei dem 66-jährigen Fahrzeugführer ergaben sich Hinweise auf Alkohlgenuss. Die Entnahme einer Blutprobe wurde veranlasst.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Wesel

Leitstelle

Telefon: 0281 / 107-1122

Fax: 0281 / 107-1030

E-Mail: poststelle.wesel@polizei.nrw.de

https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell