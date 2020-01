Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Linn: Diebe entwenden zwei Autos mit Kranlastwagen - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Am gestrigen Donnerstagmorgen (23. Januar 2020) haben Diebe mit Hilfe eines Kranlastwagens, zwei Autos vor einem Autohaus am Bruchfeld entwendet.

Im Zeitraum zwischen 6:05 und 6:15 Uhr hielten die Täter mit einem Kranlastwagen neben den beiden Mercedes A-Klassen, die vor dem Autohaus geparkt waren. Mit der Greifer Kralle hoben sie die beiden Autos in einen Container, der auf der Ladefläche des Lastwagens stand. Dabei wurden beide Autos am Dach und an den Fenstern beschädigt. Anschließend flüchteten sie über die Straße Bruchfeld in Richtung Autobahn.

Der Eigentümer bemerkte gegen 9 Uhr den Diebstahl und sah sich die Tat auf der Videoaufzeichnung an. Er informierte die Polizei.

Der Lastwagen und die Täter konnten nicht beschrieben werden. Für Hinweise wenden Sie sich bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 634 0 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (59)

