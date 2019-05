Polizei Steinfurt

POL-ST: Ladbergen, Zeugen gesucht

Ladbergen (ots)

Bei der Polizei ist ein Vorfall angezeigt worden, der sich am Samstagnachmittag (18.05.), gegen 15.10 Uhr, auf der Grevener Straße ereignet hat. Die Anzeigenerstatterin teilte mit, dass ein schwarzer Seat Leon mit TE-Kennzeichen mit quitschenden Reifen beschleunigte habe und mit geschätzten etwa 100 km/h dorfeinwärts an ihr vorbeigerast sei. Sie habe währenddessen mit ihrer Familie mit Fahrrädern auf der Verkehrsinsel/Querungshilfe an der Saerbecker Straße gestanden, um die Straßenseite zu wechseln. Die Polizei sucht weitere Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Hinweise bitte an die Polizei in Lengerich, Telefon 05481/9337-4515.

