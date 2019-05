Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Brand einer Fabrikhalle, zwei Tatverdächtige ermittelt

Rheine (ots)

Nach einem Zeugenhinweis hat die Polizei zwei Jugendliche im Alter von 15 und 17 Jahren ermitteln können, die dringend verdächtig sind, den Brand gelegt zu haben. Die beiden Jugendlichen haben sich am Samstagabend im rückwärtigen Bereich der beiden leerstehenden Wohnhäuser aufgehalten. Sie sind geständig, dort eine Papiertüte angezündet zu haben. Das Feuer habe sich dann ausgebreitet. Obwohl man versucht habe es zu löschen, sei es außer Kontrolle geraten. Dann habe man die Flucht ergriffen. Die Ermittlungen an der Brandstelle unter Einbeziehung eines Brandsachverständigen haben bestätigt, dass das Feuer im hinteren Bereich der Wohngebäude ausgebrochen und dann auf die Fabrikhalle, in der Maschinenteile gelagert waren, übergegriffen ist. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa eine Million Euro. Gegen die beiden Jugendlichen ist ein Ermittlungsverfahren wegen vorsätzlicher Brandstiftung eingeleitet worden.

Wiederholung der Pressemeldung vom 20.05.2019 - 15:01 Rheine, Brand einer Fabrikationshalle - Nachtrag- Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zur Brandursache können noch keine Angaben gemacht werden. Bei dem Brand sind keine Personen verletzt worden. Die Fabrikationshalle sowie zwei leerstehende, unbewohnte Wohngebäude wurden teils erheblich beschädigt. Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest. Die Brandstelle ist weiterhin beschlagnahmt. Zur Klärung der Brandursache wird ein Brandsachverständiger hinzugezogen.

Wiederholung der Pressemeldung vom 18.05.2019 - 23:16 Rheine, Brand in einer Fabrikationshalle Rheine, Hovestraße / Christianstraße Samstag, 18.05.2019, 21:53 Uhr In Rheine brennt zur Zeit eine Fabrikationshalle an der Hovestraße. Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot vor Ort. Die Polizei hat den Bereich der Hovestraße weiträumig gesperrt. Der Verkehr wird abgeleitet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandentstehung vor Ort aufgenommen. Die Polizei bittet um Hinweise an die Polizeiwache Rheine unter 05971 938 4215.

