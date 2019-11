Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Leergutdiebe gestellt

Rhede (ots)

Aufmerksamen Zeugen ist es zu verdanken, dass am Mittwochabend drei Leergutdiebe festgenommen werden konnten.

Die Zeugen hatten gegen 23.20 Uhr auf dem Gelände eines Getränkemarktes am Butenpaß nach dem Rechten gesehen. Dabei fiel ihnen ein schwarzer Ford Transporter mit RE-Kennzeichen auf; kurz darauf rannten zwei Personen aus dem Leergutbereich zu dem Transporter und stiegen ein. Die Zeugen fuhren dem Transporter hinter her und informierten die Polizei, die so den Transporter im Eingangsbereich der Stadt Borken anhalten könnten. In dem Transporter saßen drei polizeibekannte Marler im Alter von 21 und zweimal 25 Jahren.

Gestohlen hatten die Männer 21 Kisten Leergut. Die Diebesbeute wurde ebenso sichergestellt, wie mutmaßliches Einbruchswerkzeug, welches in dem Transporter gefunden wurde. Die Beschuldigten durften ihre Fahrt nach Feststellung der Personalien fortsetzen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

