Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC, GP, HDH, UL) Region - Alkohol am Steuer

Gegen Mitternacht zog die Polizei in der Region vier berauschte Fahrer aus dem Verkehr.

Ulm (ots)

(UL) Am Donnerstag, kurz vor Mitternacht, war in Westerheim ein Skoda-Fahrer mit deutlich zu viel Alkohol am Steuer unterwegs. Die Polizei stoppte den Mann in der Feldstetter Straße. Er musste eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben.

(BC, GP, HDH) Weitere drei Fahrer kommen mit einem Bußgeld und einem Fahrverbot davon. Gegen Mitternacht kontrollierte die Polizei in Kirchdorf einen 27-jährigen Autofahrer und in Steinheim einen 36-Jährigen. In Eislingen durfte gegen 00.30 Uhr ein 34-Jähriger nicht mehr weiterfahren.

Alkohol ist häufig die Ursache von schweren Verkehrsunfällen. Alkohol schränkt die Wahrnehmung ein und führt zu einer falschen Einschätzung von Geschwindigkeit und Entfernung. Zudem wird die Reaktion und Koordination beeinträchtigt. Damit alle sicher ankommen, empfiehlt die Polizei daher Alkoholgenuss und Fahren konsequent zu trennen.

++++0415608+++0415419+++0415396+++0415424

Holger Fink, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell