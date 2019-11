Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Beimerstetten - Zeugen melden Unfall

Mit einem Wohnmobil fuhr ein alkoholisierter Mann am Sonntag in Beimerstetten über eine Verkehrsinsel.

Ulm (ots)

Gegen 9 Uhr sei der Wohnmobil-Fahrer in der Dornstadter Straße unterwegs gewesen. Beim Überfahren der Insel habe er auch zwei Schilder beschädigt. Danach sei er in Richtung Dornstadt weitergefahren, sagten aufmerksame Zeugen der Polizei. Die traf wenige Minuten später auf den Wohnmobil-Fahrer und stoppte ihn. Der 43-Jährige stand unter alkoholischer Beeinflussung. Er musste Blutproben abgeben. Die Ermittlungen der Polizei (Tel. 0731/188-3312) dauern an. Sie schätzt den Sachschaden an dem Wohnmobil der Marke Fiat auf rund 3.000 Euro.

Die Polizei lobt das Verhalten der aufmerksamen Zeugen. "Hinschauen, helfen, melden" sind die drei Stichworte, mit denen die Polizei im Rahmen der Aktion "Stopp der Unfallflucht" dafür wirbt, wie in diesem Fall Verantwortung zu übernehmen. Deshalb bittet die Polizei Zeugen von Verkehrsunfällen, sich zu melden. Wer einen Unfall beobachtet und sich beim Geschädigten oder der Polizei meldet kann wie in diesem Fall dazu beigetragen, dass der Besitzer der beschädigten Sache nicht auf seinem Schaden sitzen bleibt.

