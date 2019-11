Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Uttenweiler - Motorradfahrer gestürzt

Schwere Verletzungen erlitt ein Motorradfahrer am Samstag bei Uttenweiler.

Ulm (ots)

Gegen 15 Uhr fuhr ein 58-Jähriger mit seiner Honda auf einem Verbindungsweg von Offingen in Richtung Aderzhofen. In einem Gefälle war die Straße mit Laub bedeckt. Der Mann fuhr das Gefälle vorsichtig hinab. Dennoch rutschte das Motorrad weg und der Kradlenker stürzte. Das Motorrad fiel auf den Mann. Der erlitt schwere Verletzungen. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Ein Schaden entstand nicht.

