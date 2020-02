Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Vier Transporter

Gespanne in drei Stunden stillgelegt

Bild-Infos

Download

Lüdenscheid (ots)

Polizeibeamte kontrollierten gestern, zwischen 13.30 und 16.30 Uhr zwei Gespanne an der Heedfelder Landstraße sowie zwei weitere im Bereich des BAB-Zubringers Nord (L 692).

Im ersten Fall wurde ein Autotransporter mit Anhänger aus Rumänien angehalten. Vor Ort konnten schwere Bremsmängel am Anhänger festgestellt werden. Die Achskörper waren in unzulässiger Weise bereits geweißt und wiesen Risse auf. Bei dem ziehenden Autotransporter lagen ebenfalls Mängel an der Bremsanlage vor. Zudem waren heftigste Korrosionsmängel erkennbar.

Fast gleichzeitig wurde ein in Deutschland zugelassener Klein-Lkw angehalten, der ebenfalls Korrosionsmängel bzw. völlige Durchrostungen aufwies. Ferner war bei diesem Fahrzeug der bestehende Versicherungsschutz erloschen, der Fahrer führte den Wagen ohne die erforderliche Fahrerlaubnis.

Zwei weitere Gespanne mit Zulassung in Herne wurden kontrolliert. Sie bestanden jeweils aus einem ziehenden Pkw und einem dahinter befindlichen Anhänger mit einem aufgeladenen Kfz. Diese Fahrzeuge wiesen Mängel bei der Ladungssicherung auf. Bei der Inaugenscheinnahme vor Ort wurden an den Anhängern völlig funktionslose Bremsen festgestellt.

In allen oben genannten Fällen war die Vorführung an einer nahegelegen Prüfstelle unumgänglich, um die festgestellten Mängel sachverständig dokumentieren zu lassen. Bei der Prüfung durch die Sachverständigen waren teilweise noch weitere schwere Mängel an den Achsen, deren Aufhängungen, sowie ausgeschlagene Traggelenke etc. erkennbar.

Die zugeführten Fahrzeuge und ihre Anhänger wurden ausnahmslos stillgelegt. Die Kennzeichen entsiegelt und die Zulassungsbescheinigungen eingezogen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 oder 1221

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell