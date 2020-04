Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 24.04.2020 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn-Böckingen: Fahrzeug beschädigt und abgehauen

1.300 Euro Schaden entstanden bei einem Unfall in der Böckinger Heinrichstraße an einem VW Golf. Der Wagen stand am Mittwoch, von 2 Uhr bis 14 Uhr gegenüber des Gebäudes Dorfgraben 23 geparkt. Vermutlich entstand der Schaden beim Vorbeifahren eines bislang unbekannten Fahrzeugs. Möglicherweise war dieser Wagen weiß und hat graue und schwarze Kunststoffteile am Fahrzeug. Entsprechende Antragungen konnten am Golf gesichert werden. Zeugen, die den Unfall beobachten konnten, werden darum gebeten, sich beim Polizeirevier Heilbronn-Böckingen, Telefon 07131 204060, zu melden.

Neckarsulm: Schaden auf Discounter-Parkplatz

Während ihres Einkaufs in einem Discounter in der Neckarsulmer Kochendorfer Straße, wurde der VW Passat einer Frau am Donnerstagabend beschädigt. Gegen 18.30 Uhr wurde der Wagen abgestellt. Um 18.50 Uhr bemerkte die Dame den Schaden, der offenbar durch einen Einkaufswagen verursacht wurde. Ein Kratzer von 45 Zentimeter Länge an der hinteren linken Tür und am Kotflügel zierte den VW. Zeugen, die den Vorgang beobachten konnten, werden darum gebeten, sich beim Polizeirevier in Neckarsulm, Telefon 07132 93710, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn

Telefon: 07131 104-10 17

E-Mail: heilbronn.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell