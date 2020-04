Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 23.04.2020 mit Berichten aus dem Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Leingarten: Einbrüche in Kindergärten

Unbekannte sind in der Nacht auf Donnerstag in zwei Kindergärten in Leingarten-Großgartach und Schluchtern eingebrochen und haben Laptops und Bargeld gestohlen. Die Einbrecher hebelten zwischen 14.30 Uhr am Mittwoch und 8 Uhr am Donnerstag eine Tür auf der Rückseite des Kindergartens in der Einsteinstraße in Großgartach auf und durchsuchten das Gebäude. Die Täter stahlen mehrere Laptops und Bargeld. Im Kindergarten in der kleinen Hohle in Schluchtern wurde ein Fenster aufgehebelt und es wurden ebenfalls Laptops gestohlen. Die Täter waren hier zwischen 16 Uhr am Mittwoch und 6.30 Uhr am Donnertstag am Werk. Ob weitere Sachen entwendet wurden, ist derzeit noch unbekannt. Wer etwas Verdächtiges gesehen hat oder Hinweise auf die Täter geben kann, wird gebeten sich bei dem Polizeiposten Leintal, Telefonnummer 07138 810630, zu melden.

A81/ Abstatt: LKW im Graben

Ein LKW-Fahrer kam am Donenrstagmittag auf der A81 bei Abstatt mit seinem Laster von der Fahrbahn ab. Gegen 10.45 Uhr war der Sattelzug, der in Richtung Stuttgart unterwegs war, aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und in einem Regnablaufbecken stehengeblieben. In der Böschung verlor der Laster seine Ladung von mehreren Tonnen Plastik- und Glasflaschen. Die Autobahn musste für die Bergung nicht gesperrt werden. Es entsand allerdings ein Sachschaden in Höhe von etwa 80.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell