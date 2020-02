Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Unter Drogeneinfluss gefahren

Bocholt (ots)

Ein unfreiwilliges Ende fand die Fahrt mit dem Auto am Wochenende für zwei Fahrer in Bocholt - beide hatten unter dem Einfluss von Drogen gestanden. Im ersten Fall hatten Polizeibeamte am Freitagabend auf der Schaffeldstraße den Wagen eines 20-Jährigen kontrolliert. Ein Drogentest schlug positiv an auf den Cannabiswirkstoff THC, eine geringe Menge der Droge fand sich auch im Wagen. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt und fertigten eine Strafanzeige. Ebenfalls berauscht am Steuer saß am Samstagmorgen ein 18-Jähriger auf der Franzstraße. Auch bei ihm schlug ein Test positiv an auf THC. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt und fertigten eine Anzeige.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell